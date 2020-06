Wetziker Parlament stimmt für Tempo 30 auf der Spitalstrasse

Mangelndes Engagement kann man den Wetziker Parlamentariern derzeit nicht vorwerfen. Zum zweiten Mal in Folge stand am Montagabend eine Doppelsitzung an. Die Traktandenliste war mit 18 Geschäften reich befrachtet. «Heute brauchen sie Ausdauer», kündigte Parlamentspräsidentin Brigitte Meier Hitz (SP) zu Sitzungsbeginn an.