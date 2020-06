«Die Kompetenz liegt jetzt bei den Kantonen»

Seit Anfang Juni steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen wieder nach oben. Dass dies der Fall ist, mag mit der Unbeschwertheit zu tun haben, die mancherorts beobachtet wird. In Zürich ordnete die Regierung für 300 Besucher des Clubs Flamingo nachträglich die Quarantäne an, nachdem sich sechs Personen an einer Party am 21. Juni infiziert hatten.

In Bern feierten zudem hunderte Menschen dicht beieinander eine illegale Techno-Party, ohne sich an die Schutzmassnahmen zu halten. Laut Beobachtern trugen nur wenige eine Maske.

Aus diesem Grund besprach der Gesundheitsminister Alain Berset heute die Situation mit den Kantonen. Das Treffen war eigentlich schon länger geplant – angesichts der Lage war es aber zum Krisengipfel geworden.

Seit dem 19. Juni sind die Kantone selber dafür verantwortlich, Massnahmen zur Eindämmung des Virus zu ergreifen – der Bund kann jedoch allgemeine Verhaltensregeln wie etwa das Abstandhalten verordnen. Lukas Engelberger (CVP), Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, wünscht sich eine nationale Maskenpflicht für den öffentlichen Verkehr.

Flughafen in Pristina wieder offen

Nebst Maskenpflicht ist auch eine verstärkte Kontrolle von Rückkehrern aus gewissen Län­dern ein Thema. So sprach die Zürcher Kantonsärztin Christia­ne Meier am Freitag von elf Neuinfektionen allein im Kanton Zürich im Zusammenhang mit Rückkehrern aus Serbien. Das Problem sei neu und bereite ihr Sorgen.



Doch nicht nur Serbien, sondern der ganze Balkan ist be­troffen. Ein Grossteil der «impor­tierten» Fälle stammt aus dieser Region. Bundespolitiker forder­ten in dieser Zeitung daher sys­tematische Kontrollen an Flug­häfen oder Quarantänepflicht für Einreisende. Auch die Corona­ Taskforce des Bundes empfiehlt eine zehntägige häusliche Qua­rantäne für Menschen, die aus überdurchschnittlich betroffenen Ländern einreisen.