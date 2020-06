Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli: «Vorerst keine Club-Schliessungen»

Eine Person war am 21. Juni in einem Zürcher Club und hat dort fünf Personen infiziert. Am 26. Juni wurde der Fall gemeldet. Der Club-Besitzer konnte dann Kontaktdaten von 300 Besuchern an die Behörden weitergeben. Oftmals seien aber falsche Mailadressen hinterlegt worden, Kantonsärztin Christian Meier. Zudem habe sich gezeigt, dass viele gar nicht auf den Listen standen. Man sei aber auf korrekte Daten und die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. «Deshalb hat uns das, was wir jetzt erlebt haben, enttäuscht und unsere Arbeit erschwert», sagt sie. Ein weiterer Lockdown sei nur zu verhindern, wenn alle mitmachten.