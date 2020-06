SVP fordert Massnahmenpaket gegen Autoposer

In Wetzikon müssen derzeit unerträgliche Zustände herrschen. So zumindest schildert es die lokale SVP. Der Grund sind sogenannte Autoposer, die mit manipulierten Fahrzeugen ihre Runden durch die Quartiere drehen. Zwar sei das Problem nicht neu, es habe sich in letzter Zeit aber «bis zum Unzumutbaren» gesteigert, schreibt die SVP-Fraktion in einem parlamentarischen Vorstoss. «Unter allen Umständen gilt es, diesen Aktionen Einhalt zu gebieten.»