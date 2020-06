In Pfäffikon kann man neu im Kino heiraten

Das lang geplante und ersehnte Hochzeitsfest, ein Traum in Weiss, eine mehrstöckige Hochzeitstorte… Bei vielen Brautpaaren wurde die Vorfreude auf diesen speziellen Tag mit dem Beginn der Coronapandemie in ein stetes Auf und Ab der Gefühle, in banges Hoffen oder gleich pure Verzweiflung verwandelt. Doch nicht nur die Festivitäten rund um die Heirat, auch die eigentliche, offizielle Vermählung von Braut und Bräutigam auf dem Standesamt wird durch die Sicherheitsvorgaben des Bundes beeinflusst.