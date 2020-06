Glättli ist neuer Präsident der Grünen

«Unsere Welt muss sich ändern», sagte Glättli in einem Video vor der Wahl. Unsere Wegwerfgesellschaft verhalte sich so, als würde der Menschheit mehr als ein Planet zur Verfügung stehen. Er wolle sich von ganzem Herzen für die Bewegung der Grünen einsetzen.

Glättli strebt mit den Grünen einen Sitz im Bundesrat an. Wenn die viertgrösste Partei in der Schweiz und wenn ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler nicht in der Regierung vertreten sei, müsse das korrigiert werden, sagte er in einem Interview in den Tamedia-Zeitungen von Samstag.

Er selbst stehe für eine Bundesratskandidatur nicht zur Verfügung. Wenn eine Partei das erste Mal in eine Regierung wolle, seien die Ansprüche an eine Kandidatur viel höher als sonst. Diese Person müsse besser sein als jene der Konkurrenz. Eine solche Person sollte idealerweise Exekutiverfahrung mitbringen. Die habe er nicht.

Ende Mai hatte Glättli das Fraktionspräsidium der Grünen nach knapp sieben Jahren per sofort abgegeben, weil er für das Parteipräsidium kandidierte. Die bereits für den 28. März geplante Wahl des Parteipräsidiums musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.