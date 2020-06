SP kritisiert Informationspolitik der Gemeinde

Diese Woche gab das Pfäffiker Bauamt ihre Pläne bekannt, die dreistämmige Esche am Seequai neben dem See-Imbiss plus drei kleinere Ahornbäume aufgrund ihres schlechten gesundheitlichen Zustandes zu fällen. Die Hoffnungen im Gemeindehaus waren gross, dass die geplante Fällung keinen grossen Aufschrei in der Bevölkerung auslöst. In der Vergangenheit waren Baumfällungen in Pfäffikon ein emotionales Thema und stets eine hitzig geführte Debatte.