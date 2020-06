Bäretswiler sprechen mehr Geld für ihre Behörden

Viele Gemeinden sagten ihre für diese Tage angesetzten Gemeindeversammlungen wegen des Corona-Virus ab. Nicht so die Bäretswiler. Man habe genug Platz und aufgrund der Traktandenliste keinen grossen Aufmarsch erwartet, sagte Gemeindeschreiber Andreas Sprenger. Die 59 Teilnehmer in der Mehrzweckhalle Letten waren aber aufgefordert, Name und Telefonnummer auf einem Präsenzzettel zu notieren. «Das ist nicht Pflicht, aber hilft bei der Rückverfolgung», sagte Gemeindepräsident Teodoro Megliola (parteilos).