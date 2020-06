Noch mehr Wald für die Stadt Illnau Effretikon

98 Tage liegen zwischen der letzten Sitzung des Grossen Gemeinderates Illnau-Effretikons und der jüngsten Zusammenkunft am Donnerstagabend. In dieser Zeit haben sich so viele Traktanden angesammelt, dass sich die Sitzung über fünfeinhalb Stunden hinzog. Regelmässige Überraschungen sorgten jedoch für Abwechslung.