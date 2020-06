Parlament stärkt dem Stadtrat den Rücken

Patricio Frei war zuversichtlich: «Beide Initiativen geniessen in der Bevölkerung grosse Unterstützung», erklärte der Fraktionspräsident der Grünen am Montagabend im Gemeinderat. Er sprach damit die von seiner Partei initiierte «Kulturland-Initiative für Nänikon» und die «Initiative gegen den sinnlosen Bau der Neuen Greifenseestrasse» an, die innert zweieinhalb Monaten von je rund 900 Personen unterschrieben wurden.