Das Parlament im Livestream – so war die Premiere

Es ist 18.58 Uhr, und der Livestream der Dübendorfer Gemeinderatssitzung beginnt. Noch ist nichts zu hören, die Kamerabild wackelt, Zoom rein, Zoom raus, im Fokus Reto Heeb (CVP), der Präsident des Gemeinderats. Er blickt in die Runde. 19.01 Uhr, der Ton ist da. Totale in den Saal des Pfarreizentrums Leepünt, Murmel-Murmel, einer ist zu spät, eilt zu seinem Sitzplatz. Wer ist dieser Hallodri? Man kann es nur erahnen, denn die Übertragung ist nicht in HD.