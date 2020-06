Parkplätze am Pfäffikersee wieder offen

Am Pfäffikersee stehen weitere Lockerungsmassnahmen an. «Die Regionale Führungsorganisation hat zusammen mit der Kantonspolizei die getroffenen Corona-Massnahmen laufend überprüft und beurteilt», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Pfäffikon. Deshalb werden ab dem 6. Juni die üblichen Parkplätze rund um den Pfäffikersee wieder verfügbar sein. «Es wird an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert, die weiterhin gültigen Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten.»

In der Gemeinde Pfäffikon sind die öffentlichen Plätze bereits seit Anfang Mai wieder für Fussgänger erreichbar, doch die Parkplätze am Pfäffikersee blieben eine Woche länger geschlossen als diejenigen am Greifensee. Die Stadt Uster hatte am letzten Wochenende zeitgleich die Parkplätze, öffentlichen Grillstellen, Wiesen und Sitzbänke am Greifensee wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.