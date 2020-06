Zugunglück bringt erste Gemeindepartnerschaft

«Im Umkreis von 50 Metern lagen Trümmerteile verstreut, Effekten der Opfer, schliesslich die teilweise verstümmelten und verkohlten Toten selber.» So stand es am Montag, 13. September 1982, im «Zürcher Oberländer». Am Tag davor hatte sich eines der schwersten Zugunglücke der Schweiz ereignet: Beim Zusammenstoss eines deutschen Reisecars mit einem Regionalzug starben 39 Personen, da die damals noch handbetriebenen Bahnschranken nicht geschlossen waren, als der Zug heranraste. Nur zwei Personen überlebten den Crash (siehe Box).