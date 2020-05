Uster soll seine Geschichte zeitgemäss aufbereiten

Usters Geschichte ist sprichwörtlich etwas in die Jahre gekommen. Das gilt insbesondere in Bezug auf einen themenübergreifenden, umfassenden Rückblick auf die Entwicklungen und Errungenschaften des «verstädterten Dorfes» in den letzten Jahrhunderten. Das Standardwerk «Geschichte der Gemeinde Uster» des legendären Historikers Paul Kläui stammt aus dem Jahr 1964. Rund 66 Jahre später ist es allerdings «in manchen Bereichen nicht mehr auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse», wie auch das Stadtarchiv auf der städtischen Website zu Kläuis Werk schreibt.