Bezug des Wetziker Werkhofs verspätet sich

Zeit für Zwischenfälle war keine eingeplant. Der Neubau des Wetziker Werkhofs sollte in Rekordzeit über die Bühne gehen. Der Zeitplan des Stadtrats sah vor, dass die Mitarbeiter bereits eineinhalb Jahre nach der Urnenabstimmung in den 18-Millionen-Bau einziehen. Doch so glatt wie erhofft kam das Projekt auf dem ehemaligen Gaswerkareal nicht voran.