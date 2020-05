Kein Notstand, aber immerhin «Dringlichkeit»

Mit dem Ende des Lockdowns normalisiert sich so langsam auch die politische Agenda: Die vor Ausbruch der Corona-Krise omnipräsente Klimadebatte rückt zurück ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Das liegt einmal an den Aktivistinnen und Aktivisten, die am gestrigen Freitag einen schweizweiten Aktionstag mit alternativen Protestformen durchführten.