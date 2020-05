Uster verliert das «Graphos»-Museum

Was sich angekündigt hat, ist nun offiziell: Das Buchdruckmuseum «Graphos» auf dem Ustermer Zeughausareal macht definitiv die Schotten dicht.

In einem Brief an Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP), Stadtrat und Gemeinderat, schreibt der Präsident des Vereins Graphos, Sepp Schlegel, dass der Vorstand das Museum schliessen müsse. «Die Corona-Situation hat die Lage um das Graphos-Museum nur noch verschlechtert und dessen Ende bestimmt», heisst es im Schreiben, das Züriost vorliegt.