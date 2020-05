Stadtrat lässt Vorschläge zur Verkehrsverbesserung abblitzen

Die Verkehrsplanung in Wetzikon gleicht einem Flickwerk. Das sieht auch der Stadtrat so. «Das Strassenkonzept der Stadt Wetzikon steht seit Jahren in der Kritik», schreibt er. Es basiere auf Entscheiden aus der Vergangenheit, die der aktuelle Stadtrat, das Parlament und die Verwaltung in kleinen Schritten zu beheben versuchen.