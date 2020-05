Wer steckt hinter den «Corona-Rebellen»?

«Impfen macht frei?» stand auf dem Karton, den eine Demonstrantin auf dem Zürcher Sechseläutenplatz in die Kameras hielt. «Arbeit macht frei» stand auf dem Tor des Konzentrationslagers Auschwitz. Wie das Transparent verstörte vieles an den Mahnwachen vom vergangenen Samstag in Zürich, Bern und anderen Schweizer Städten.