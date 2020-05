Stadtrat: «Rufbus kostet mindestens gleich viel wie eine Buslinie»

Dübendorf hat seit Jahren ein Rufaxi zum Ortstarif. In Hinwil und Dürnten werden Aussenwachten mit dem Buxi erschlossen. Und in Maur fährt das Ruftaxi seit letztem Jahr im Halbstunden-Takt. In Wetzikon hingegen fehlt ein solches Angebot. Das sollte sich ändern, findet die Grüne Gemeinderätin Esther Kündig.