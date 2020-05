Unterführungs-Initianten wollen Entscheid des Kantons

Das Initiativ-Komitee «Pro Unterführung Winterthurerstrasse» will vom Zürcher Regierungsrat wissen, wie er gedenkt mit der Umfahrungsstrasse «Uster West» weiterzumachen. In einem eingeschriebenen Brief an den Regierungsrat fragen Mitglieder des Komitees diesen an, ob und wann er definitiv auf «Uster West» verzichte und stattdessen «die von den Ustermer Stimmbürgern seit Jahrzehnten gewünschte Unterführung Winterthurerstrasse» erstelle.