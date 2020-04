Der Bundesrat hat wieder Tritt gefunden

Der Bundesrat hat sich neu ausgerichtet. Und zwar im positiven Sinn. Bei seinem jüngsten Auftritt hat er nicht nur eine klare Marschrichtung aufgezeigt, wie die Schweiz in Etappen weiter durch die Coronakrise schreitet. Er hat vor allem auch Perspektiven eröffnet, wie hierzulande bald wieder zu einem Leben zurückgekehrt werden kann, das in guten Teilen an die Vor-Corona-Zeit erinnert.

Höhere Belohnung als erwartet