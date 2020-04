Frau Gössi, in einer ersten Reaktion auf die aktuellen Entscheidungen des Bundesrats zeigte sich die FDP «enttäuscht». Wo liegt das Problem?

Der Bundesrat hat vergangene Woche die Kommunikationshoheit in der Krise verloren. Als er die ersten Lockerungen verkündete, war er zu ungenau, nicht differenziert und liess ganze Bereiche aus. Der Auftritt hinterliess mehr Fragen als er beantwortete. Viel besser ist es in der Zwischenzeit nicht geworden.

Einen Fehler hat die Regierung korrigiert. Migros, Coop und Co. dürfen ihr Sortiment jetzt doch nicht erweitern. Sind Sie damit zufrieden?

Es ist einfach nicht konsistent. Gartencenter dürfen mit dem Hinweis auf die Saisonalität ihres Geschäfts wieder aufmachen. Aber das Argument mit dem saisonalen Geschäft gilt beispielsweise auch für die Modebranche – und diese Geschäfte bleiben zu. Coiffeure dürfen in ihren Läden wieder Kunden empfangen, Detailhändler nicht, dabei könnten sie auch Schutzkonzepte umsetzen. Der Bundesrat verliert sich in Details, und ich frage mich: Was ist eigentlich der Plan? Kurzfristig, bei der Einführung des Lockdown, war dieser noch ersichtlich. Mittelfristig nicht mehr. Jetzt fehlt eine echte Strategie.

Petra Gössi



Die 44-jährige Unternehmensberaterin aus Küssnacht SZ ist seit 2011 Nationalrätin für die FDP. 2016 hat sie das Parteipräsidium des Freisinns übernommen.



Sie kritisieren auf hohem Niveau. Der Bundesrat muss eine Exitstrategie entwerfen, ohne über entsprechendes Datenmaterial zu verfügen.

Das ist ein weiterer Punkt: Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass viele Labors nur einen Bruchteil ihrer Testkapazitäten ausnutzten – weil die Kriterien des Bundes für Tests so streng waren. Nun lockert er diese Kriterien. Das hätte er schon viel früher machen müssen. Damit hätte er jetzt auch mehr Daten für seine Entscheidungen.

«Es verwundert mich, dass der Bundesrat noch kein Konzept präsentiert hat, wie die besonders verletzlichen Menschen weiterhin geschützt werden können.»



Petra Gössi

Aussenminister Ignazio Cassis stellte im Bundesrat den Antrag, alle Läden bereits am Montag wieder zu öffnen – wie es auch einige Kantone forderten. Das wäre ein Bruch im Kurs des Bundesrats gewesen.

Wir hätten es begrüsst. Unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Schutzmassnahmen eingehalten werden.

In anderen Ländern in unserer Nachbarschaft sind solche Lockerungen noch weit entfernt.

Wir verlangen ja nicht, dass man alles sofort wieder aufmacht, das Homeoffice wieder schliesst und die Schutzmassnahmen vergisst. Für mich ist klar: Das braucht es weiterhin! Dass die Gesundheit der Bevölkerung weiterhin im Zentrum steht, ist richtig. Aber wir müssen auch dafür besorgt sein, dass die Bevölkerung das Vertrauen in eine funktionierende Gesellschaft nicht verliert. In einer Rezession, die jetzt kommt, werden die Suizide zunehmen, werden Existenzen zerstört werden. Das alles muss der Bundesrat bei einer Exitstrategie auch bedenken. Darum verwundert es mich beispielsweise, dass er noch kein Konzept präsentiert hat, wie die besonders verletzlichen Menschen in einer Phase der Öffnung weiterhin geschützt werden können.

Die Kantone haben sehr unterschiedlich auf die ersten Vorschläge des Bundesrats reagiert. Braucht es regionale Lösungen während der Öffnungsphase?

Während der Krise gilt: ein Raum, eine Führung. Jetzt, da die Kurve abflacht, muss man den Kantonen mehr Kompetenzen zurückgeben. Diese Krise fordert unterschiedliche Schutzkonzepte. Ich wohne auf dem Land und arbeite in der Stadt. Auf dem Land gehen die Leute mit dem Auto einkaufen, fahren in die Tiefgarage, desinfizieren sich die Hände, kaufen ein und fahren wieder heim. In der Stadt ist das so nicht möglich. Darum machen regional unterschiedliche Lösungen Sinn.

Die SVP fordert schon länger, die Wirtschaft wieder zu öffnen. Ist das alles auch eine Frage der politischen Profilierung?

Wir wollen eine funktionierende Gesellschaft, und wir kümmern uns als politische Partei um das Wohlergehen der Bevölkerung. Wenn das andere Parteien auch tun: umso besser. Uns geht es um die mittelfristige Perspektive, um die nun drohende Wirtschaftskrise, wo Tausende Arbeitsplätze gefährdet sind. Da sind wir als Partei gefordert.

Sie wollen Regulationen für die Wirtschaft abbauen und Steuern senken, um die Krise zu lindern. Das wird nicht genügen.

Das ist nicht alles. Wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie wir die Schulden wieder abbauen können, die wir nun anhäufen. Wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommen soll, müssen die Unternehmen frei arbeiten können. Das ist klassische liberale Politik. Eine Politik, die die Schweiz erfolgreich gemacht hat. Die dafür gesorgt hat, dass wir überhaupt über all das Geld für die verschiedenen Hilfspakete verfügen.

Die Linke fordert jetzt schon grossflächige Konjunkturprogramme.

Davon halte ich nichts. Diese Programme würden erst greifen, wenn sich die Wirtschaft wieder gefangen hat – und sie würden neue regulatorische Einschränkungen bedeuten.

«Jetzt, da die Kurve abflacht, sollte man mehr Kompetenzen den Kantonen zurückgeben.»



Petra Gössi

Welchen Teil tragen die Unternehmen bei? Sollen beispielsweise Firmen, die Kurzarbeit beantragen, Dividenden ausschütten dürfen?

Jeder Verwaltungsrat muss sich bewusst sein, dass er damit die Liquidität aus dem Unternehmen nimmt. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil man als Verwaltungsrat auch in der Verantwortung steht. Es gibt ja auch andere Lösungen. Man kann im Herbst eine Sonderdividende ausschütten oder im nächsten Jahr den doppelten Betrag. Das ist aber eine unternehmerische Frage – und keine moralische. Zudem: Wenn man die Ausschüttung von Dividenden bei Kurzarbeit verbietet, werden die Firmen auf die Kurzarbeit verzichten und stattdessen ihre Mitarbeiter auf die Strasse stellen. Das müssen wir verhindern.

FDP-Ständerat Hans Wicki ist Präsident der Titlis-Bergbahnen. Die Bahnen haben Kurzarbeit beantragt und schütten gleichzeitig Dividenden aus. «Die Gewinne privatisieren, die Kosten sozialisieren», nennt das CVP-Chef Gerhard Pfister. Wie nennen Sie es?

Ich kenne die Situation bei der Titlis-Bahn nicht. Ich kann mich nur wiederholen: Jeder Verwaltungsrat muss sich seiner Verantwortung während dieser Krise bewusst sein.

Was muss im Hinblick auf eine zweite Welle der Pandemie unternommen werden?

Einerseits muss man den bereits existierenden Pandemieplan richtig umsetzen. Und dann wird man diskutieren müssen, wie die Rahmenbedingungen so angepasst werden müssen, damit wir existenzielle Güter für eine solche Krise künftig vor Ort produzieren können. Dazu gehören Schutzmasken und gewisse Grundsubstanzen für Medikamente.

Damit verabschiedet sich die FDP vom Konzept der globalisierten Wirtschaft.

Das ist Standortpolitik in einer globalisierten Welt. Corona wird sehr vieles verändern. In unseren Leben, in der Wirtschaft, auch in der Politik.

Die Schweiz könne dieses Problem nicht alleine lösen, sagte Alt-Bundesrat Pascal Couchepin am Mittwoch im Interview. Wichtige Güter für eine solche Krise müssten gemeinsam mit europäischen Partnern hergestellt werden.

Es geht zuerst darum, die Abhängigkeiten zu vermindern. In Krisenzeiten, das zeigt Corona sehr deutlich, schaut jeder Staat zuerst für sich selbst. Deshalb müssen wir die Abhängigkeiten vermindern. Das geht aber nur über entsprechende Rahmenbedingungen, mit dem Ziel, dass Unternehmen in der Schweiz tätig sein wollen. (Interview Philipp Loser)