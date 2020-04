Ausliker kämpfen weiter für Postauto-Anschluss

Die Ausliker lassen in Sachen Anbindung an den öffentlichen Verkehr nicht locker. Vor einem Jahr hat Anwohnerin Katharina Wüst zusammen mit Kollegen insgesamt 322 Unterschriften an den Pfäffiker Gemeinderat eingereicht, in denen sie bessere Verbindungen zum Bahnhof Pfäffikon fordern. Ein Teilerfolg konnte erreicht werden (siehe Box).