Die Coronakrise und die Steuer-Frage

Wer sich die Reaktionen der Ustermer Parteien auf die Jahresrechnung 2019 vor Augen führt, taucht zumindest ein Stück weit in die politische Normalität vor der Coronakrise ein: Wie in der Vergangenheit kommentieren die Gemeinderatsfraktionen den Abschluss pointiert, fahren die Mahnfinger aus und richten Spitzen an die jeweiligen politischen Gegner.

«Eine Steuererhöhung ist dringend nötig.» Grüne Uster