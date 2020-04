Vandalen malträtieren Absperrungen in Pfäffikon

Ein Tag, nachdem die Anrainergemeinden des Greifensees bekannt gegeben haben, die öffentlichen Parkplätze am See vorerst zu sperren, ziehen Pfäffikon, Seegräben und Wetzikon nach. Ab Freitagabend gilt auch am Pfäffikersee Sperrzone. Damit wollen auch die drei Gemeinden verhindern, dass sich beim schönen Frühlingswetter mit milden Temperaturen Menschenansammlungen bilden.