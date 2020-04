Zweites unerwartetes Plus in Folge

In den vergangenen Jahren wechselten sich in der Pfäffiker Jahresrechnung beim Schlussresultat Plus und Minus zuverlässig ab. Nun konnte die Gemeinde diesen Zauber durchbrechen und verbucht bereits zum zweiten Mal in Folge einen unerwarteten Ertragsüberschuss. Im Budget war man von einem Minus von 2,5 Millionen Franken ausgegangen.