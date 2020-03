Viele Gemeinden müssen Notkredite sprechen

Vergangene Woche nahm Regierungsrat Ernst Stocker (SVP) die Gemeinden in die Pflicht. An einer Medienkonferenz schlug der Finanzdirektor vor, die Gemeinden könnten zur Unterstützung der selbständig Erwerbenden zehn Franken pro Einwohner beisteuern. Bei kantonsweit 1,5 Millionen Einwohnern kämen so 15 Millionen Franken zusammen. Der Kanton seinerseits werde 15 Millionen Franken aus der ZKB-Jubiläumsdividende bereitstellen, so Stocker.