Pfäffikon will dem Verkehrsproblem an den Kragen

Das Thema Verkehr bewegt in Pfäffikon nicht erst seit dem Testversuch Einbahnring im Winter. Seit Jahren drängt die Frage, wie und wo die Autos in Zukunft durch die Gemeinde fahren sollen. Jetzt will der Gemeinderat mit einem Raumentwicklungskonzept die Grundlage für zukünftige Lösungen legen.