Bäretswiler stimmen für den Ausbau der Schule Maiwinkel

Andernorts wurden Gemeindeversammlungen wegen des Coronavirus schon abgesagt. Nicht so in Bäretswil. Der Gemeinderat traf jedoch gewisse Vorsichtsmassnahmen. Am Eingang stand ein Spender mit Desinfektionsmittel bereit, der Abstand der Stuhlreihen wurde vergrössert und die Versammlungsteilnehmer mit Zetteln aufgefordert, nicht direkt nebeneinander zu sitzen.