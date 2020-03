Startschuss für Projektwettbewerb Luppmenpark

Die 70 Stimmberechtigten haben an der Hittnauer Gemeindeversammlung am Montag den nächsten Schritt für die Alterswohnungen im Luppmenpark gelegt. Mit der Bewilligung des nötigen Kredites in der Höhe von 245'000 Franken kann der Projektwettbewerb ausgearbeitet werden. Vor einer Woche hatte der Gemeinderat einen Informationsabend zum Thema Luppmenpark organisiert, bei dem viele Fragen gestellt wurden. An der Versammlung kam hingegen keine Diskussion auf und der Kredit wurde einstimmig genehmigt.

Auch das Rahmenkonzept für die offene Jugendarbeit und den für die Umsetzung nötigen Kredit von jährlich 150'000 Franken wurden einstimmig gutgeheissen.

Bericht folgt.