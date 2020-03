Wetziker Stadtrat drückt sich vor Antworten zum Ende der Sek C

Es ging für einmal ziemlich schnell. Im November 2017 wurden die Lehrer der Sekundarschule Wetzikon über die Pläne zur Aufhebung der Sek C informiert. Nur zweieinhalb Monate später war es bereits beschlossene Sache. Die Sekundarschulpflege folgte einem Antrag der Schulleiterkonferenz. Seit dem Sommer 2018 sind die Sek-C-Klassen in Wetzikon Geschichte. So schildert es SVP-Parlamentarier Timotheus Bruderer in einem Vorstoss.