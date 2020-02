Wenn sich der Gemeindepräsident einbürgern lässt

Selten muss ein Gemeinderat beim Entscheid über eine Einbürgerung in den Ausstand treten. Etwa bei Familienmitgliedern ist dies der Fall. Aber auch, wenn es um die eigene Einbürgerung geht. So geschehen vor kurzem gleich vierfach in Pfäffikon: Gemeindepräsident Marco Hirzel (SVP), Sozialvorstand Lukas Weiss (Grüne), Werkvorstand Alex Kündig (EVP) sowie dessen Frau Monika Kündig wurde das Bürgerrecht von Pfäffikon erteilt. «Da haben wir natürlich die Regeln eingehalten und bei den Abstimmungen reihum den Raum verlassen», erzählt Hirzel.