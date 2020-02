Grüne kritisieren: Stadtrat lässt Buspassagiere im Regen stehen

Das Thema Buswartehäuschen empfinden die Wetziker Grünen als «besonders stossend». In der Stadt fehlten etwa 18 Buswartehäuschen, sagt Parteipräsident Martin Wunderli in einem Votum an der letzten Parlamentssitzung. Wunderli wirft dem Stadtrat Untätigkeit vor: «Bereits 2017 waren für Buswartehäuschen 100‘000 Franken im Budget eingestellt. Gebaut wurde keines.» Bis 2023 sei zudem lediglich ein einziges Buswartehäuschen als Investition aufgeführt.