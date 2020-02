Liveticker: Nationale und kantonale Vorlagen

Die Gemeinden in der Schweiz dürfen die Abstimmungsergebnisse zu den beiden eidgenössischen Vorlagen neu frühestens um 12 Uhr veröffentlichen. Das hat der Bundesrat im vergangenen Jahr beschlossen. Vor allem kleine Gemeinden im Aargau sind betroffen.

Im Kanton Aargau schliessen die Urnen für die persönliche Stimmabgabe am Sonntag vielerorts um 09.30 Uhr, spätestens jedoch um 11 Uhr. Die Auszählung der hauptsächlich per Post eingegangenen Stimmzettel ist in der Regel früher abgeschlossen.

Und vor allem kleine Gemeinden verschickten bislang ihre Ergebnisse per Mail vor 12 Uhr an die Medien – also zu einem Zeitpunkt, an dem in anderen Kantonen die Stimmabgabe noch möglich war. Damit ist nun Schluss.