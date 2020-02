Abstimmungsticker: So liefen die Urnengänge in der Region

Was die Ergebnisse in Wildberg bereits angedeutet hatten, bestätigte sich jetzt auch in den übrigen Gemeinden: Der Vorschlag des Sozialdiensts wird bei den Stimmbürgern abgeschmettert. Somit bleibt der Umzug in die gewünschten neuen Räumlichkeiten verwehrt. Alle Gemeinden und knapp 70 Prozent der Stimmbürger lehnten den Vorschlag ab. Dieses einhellige Ergebnis überrascht – hatten sich zuvor doch alle Bezirksparteien ausser der SVP und der GLP für den geplanten Umzug ausgesprochen.