Wetziker Schüler übergeben Petition an Regierungsrat

Für den Abstecher nach Zürich erhielten sie das Okay der Schulleitung: Am Freitagmorgen machen sich Sahra Herrmann, Malena Etter, Oscar Kläsi und Linus Hardegger, allesamt Mitglieder der Nachhaltigkeitsgruppe der Kantonsschule Zürcher Oberland, per Zug auf den Weg zur Baudirektion. Im Gepäck haben sie eine Petition mit über 1000 Unterschriften für eine Solaranlage auf dem Dach der Kantonsschule. Unterschrieben haben 85 Prozent aller Schüler sowie rund 120 Lehrer.