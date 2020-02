Ein einziges Schulhaus für alle Sekundarschüler

Bis ins Jahr 2033 rechnet die Gemeinde Pfäffikon mit einem markanten Anstieg der Schülerzahlen. Schon lange ist klar: Damit kommt die Schulinfrastruktur an seine Grenzen. Darum werden im Rahmen der Schulraumstrategie seit Jahren schrittweise die Pfäffiker Schulhäuser saniert und ausgebaut.

Diese Schulraumstrategie haben Gemeinderat und Schulpflege nun von einer externen Firma überprüfen und überarbeiten lassen. Das Ergebnis ist ein neues Grossprojekt in Form einer Nutzungsrochade.

Pfaffberg erhält weiteren Bau

So wird die gesamte Sekundarschule im Oberstufenzentrum Pfaffberg zusammengefasst, während die heutigen Sekundarschulgebäude Mettlen zum Primarschulzentrum Mettlen hinzugefügt werden, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. «Damit kann das erwartete Wachstum von heute 60 Kindergarten-, Primarschul- und Sekundarschulklassen auf rund 80 Klassen im Jahr 2033 und der zunehmende Bedarf an Betreuungsangeboten räumlich gut aufgefangen werden.»