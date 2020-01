Stadt Illnau-Effretikon darf Planung aufnehmen

Eine zu kleine Fahrzeughalle, weder Garderoben noch Duschen: Das Feuerwehrdepot der Stadt Illnau-Effretikon schrammt an einer zeitgenössischen Ausstattung vorbei. Mit seinen Mängeln ist das Depot nicht alleine. In baulicher Hinsicht sind auch die Gebäude des Werkhofs und dasjenige des Zivilschutzes in schlechtem Zustand.

Die Pläne des Stadtrates, diese Anlagen unter dem Dach eines neuen Mehrzweckgebäudes zu vereinen und zu modernisieren, sind nun ein Stück realer geworden.