Wetziker Parlament stimmt Landerwerb zu

Es handle sich um ein strategisches Geschäft. Diesen Satz hörte man an der Parlamentssitzung vom Montagabend immer wieder. Für 7,1 Millionen Franken will der Stadtrat dem Kanton das Grundstück Tannenrain am Ortsausgang Richtung Grüt abkaufen. Die Parzelle misst etwas mehr als 13’000 Quadratmeter und liegt in der Industriezone.