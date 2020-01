Bürgerlicher Triumph dank dem «Neuen»

Als sein Name aufgerufen wurde, hielt der Saal für kurze Zeit den Atem an. «Schmid, Ulrich», sagte Ratssekretär Daniel Reuter mit fester Stimme. Und Schmid antwortete: «91 Prozent». Damit war klar: Ulrich Schmid, der neue CVP-Gemeinderat, für viele so etwas wie das grosse Fragezeichen im Ustermer Steuerthriller, ist gegen eine Steuererhöhung.