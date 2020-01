Bald keine Speere mehr über Fussballer-Köpfen?

Uster ist keine Fussballstadt. Zu diesem Schluss musste nicht nur kommen, wer sich in den letzten Jahren die Spiele der ersten Mannschaft des FC Uster anschaute. Sondern auch, wer sich am Dienstagabend in den Gemeinderatssaal begab. Gerade mal eine Handvoll Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen, um sich über die Abstimmungsvorlage vom 9. Februar zu informieren. In deren Zentrum steht die Frage, ob die Stadt Uster auf dem Buchholzareal 2,72 Millionen Franken in die Fussballinfrastruktur investieren soll.