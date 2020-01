Unternehmer in der schönen neuen Arbeitswelt

Man hätte meinen können, in der Wetziker Politik habe die letzten zwölf Monate pure Harmonie geherrscht. Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) jedenfalls hatte in seiner Begrüssung zum Drei-Königs-Apéro «nichts Spezielles» zu berichten. «Die Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und dem Parlament verläuft heute sehr gut», sagte er am Donnerstagabend vor über hundert Unternehmern und Gewerbetreibenden. Immerhin erwähnte Rüfenacht noch, dass Stadtschreiber Martin Bunjes bereits nach einem halben Jahr gekündigt hatte, jedoch ohne genauer darauf einzugehen.