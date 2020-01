Petition will 5G-Strahlung aus Wetzikon verbannen

Am Montag startete die Unterschriftensammlung. Im Schreiben, das an Wetziker Haushalte ging, warnt der Verein Wetzi-com vor angeblichen Risiken der 5G-Technologie. Weltweit würden Ärzte vor einer unüberlegten Einführung der Technologie abraten. Deren Risiken und Folgen seien aktuell noch kaum untersucht und daher in keiner Weise abschätzbar.