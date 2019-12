Diese Ereignisse bewegten im Bezirk Hinwil

Beflügelt von der Klimabewegung beginnt am den Kantonsratswahlen vom 24. März der Siegeszug der Grünen Partei. Deren Gesicht im Kanton Zürich ist die Hinwilerin Marionna Schlatter; sie schafft im selben Jahr die Wahl in den Kantons- und am 21. Oktober auch in den Nationalrat. Erst Ruedi Noser kann ihren kometenhaften Aufstieg etwas bremsen, als er die Stichwahl um den Ständeratssitz am 17. November gegen sie gewinnt.

Wassergenossenschafter aus Fischenthal schaffen sich selber ab