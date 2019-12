Die rechte Hand von Bernet geht

In der Ustermer Primarschule lief in der Vergangenheit nicht immer alles glatt. Wiederholte Budgetüberschreitungen sorgten im Jahr 2017 für heftige Diskussionen in der Ustermer Politik. Eine wichtige Rolle dabei, dass die Schulverwaltung heute besser funktioniert und sich die Wogen glätteten, spielte Susanna Ita-Graf. Die Abteilungsleiterin Bildung wurde damals von Primarschulpräsidentin Patricia Bernet (SP) in den höchsten Tönen gelobt. Das Team «harmoniere» sehr gut, sagte sie vor rund zwei Jahren.