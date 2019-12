«Es war eine euphorische Stimmung»

Züriost-Redaktorin Laura Cassani blickt in unserer Videoserie «Jahresrückblick» auf den Frauenstreik im Zürcher Oberland zurück. Am 14. Juni fanden auch in Uster, Wetzikon und zahlreichen kleineren Oberländer Gemeinden Streikaktionen statt. «Es war für alle Frauen klar: Sie sind bei etwas Speziellem dabei», erinnert sich die Redaktorin.

Welche Auswirkungen hatte der Frauenstreik auf das Oberland? Und welches Thema hat in Uster und darüber hinaus am meisten für Gesprächsstoff gesorgt?