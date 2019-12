Die Stadt Uster braucht ein Notbudget

Das Jahr 2020 wird für Uster turbulent beginnen: Die drittgrösste Stadt des Kantons wird vorübergehend mit einem Notbudget operieren müssen. Grund dafür sind die Stimmrechtsrekurse gegen die Steuerfuss-Abstimmung vom 2. Dezember im Gemeinderat, die Vertreter der Ustermer SVP und FDP beim Bezirksrat eingereicht haben. Die Rekurse haben zur Folge, dass die Stadt Uster aktuell über kein rechtskräftig beschlossenes Budget verfügt.

Nur «unerlässliche Ausgaben»

Der Bezirksrat hat den Ustermer Stadtrat mit Schreiben vom 13. Dezember über die Rechtslage informiert. Dieser zufolge dürfen in der Zeit ohne Budgetbeschluss nur noch «unerlässliche Ausgaben» getätigt werden, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Ausgaben, die ohne Schaden – das heisst Mehrkosten – für die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt getätigt werden können, seien zu verschieben, bis das Budget genehmigt ist. Die Ustermer könnten die Folgen des Notbudgets womöglich auch i in ihrem Alltag spüren: Sofern nämlich auf eine Ausgabe verzichtet werden kann, ohne dadurch bestehende Vereinbarungen zu verletzen, ist die Stadt Uster verpflichtet, ihr Dienstleistungsangebot einzuschränken.

Erneute Abstimmung?

Konkret seien geplante und noch nicht bewilligte Projekte zu verschieben, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Auch werden aktuell keine Gesuche von Vereinen respektive Institutionen geprüft. Weitere Einschränkungen im Aufgabenbereich der Stadtverwaltung Uster seien möglich.

Der Bezirksrat erwähne in seinem Schreiben an den Stadtrat, dass im Falle einer Gutheissung der Stimmrechtsrekurse oder bei einer allfälligen Aufhebung der Abstimmung über den Steuerfuss der Gemeinderat nochmals über den Steuerfuss und das Budget beschliessen müsste. Das Parlament würde das Budget 2020 deshalb an einer seiner nächsten Sitzungen nochmals behandeln. Voraussichtlich am 20. Januar 2020 respektive am 10. Februar 2020, wie der Stadtrat schreibt.