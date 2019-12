Vertrauensbeweis für den Stadtrat

Es ist ein historischer Wert. Noch nie lag der Steuerfuss in Illnau-Effretikon so tief, wie es im nächsten Jahr der Fall sein wird. Dass dieser am Ende einer intensiven parlamentarischen Debatte so festgesetzt wurde, wie es der Stadtrat vorgeschlagen hatte, war nicht selbstverständlich. Die RPK war in dieser Frage gespalten. Ausgerechnet RPK-Vertreter aus dem Mitte-Links-Lager trugen den Wunsch-Steuerfuss des mitte-links-dominierten Stadtrats nicht mit.