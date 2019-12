Budget im Trockenen - nach 44 erfolglosen Anträgen

Geschlagene vier Stunden lang debattierten die Wetziker Parlamentarier am Montag- und Donnerstagabend über den Voranschlag 2020. Der Antrag des Stadtrats sah bei gleichbleibendem Steuerfuss von 119 Prozent ein Plus von 1,1 Millionen Franken vor. Den Antrag wollten die Parlamentarier allerdings nicht einfach so abnicken.

Aus diesem Grund formulierten sie 44 Änderungsanträge, von denen jedoch kein einziger durchkam. Die meisten fanden keine Mehrheit, andere wurden während der Debatte wieder zurückgezogen.